MÄRKTE-Capgemini-Offerte beflügelt IT-Firma Altran

Frankfurt, 25. Jun (Reuters) - Dank der geplanten Übernahme durch den Rivalen Capgemini winkt Altran der größte Tagesgewinn seit 16 Jahren. Die Aktien des französischen IT-Dienstleisters stiegen am Dienstag um bis zu 22 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 14 Euro. Dabei wechselten innerhalb der ersten zehn Handelsminuten bereits mehr als drei Mal so viele Altran-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag. Die Titel von Capgemini gewannen zeitweise 8,6 Prozent und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit fast acht Jahren zu.

Capgemini will Altran für 14 Euro je Aktie oder insgesamt 3,6 Milliarden Euro schlucken. Von dem Deal verspricht sich die Firma Einsparungen von bis zu 100 Millionen Euro innerhalb von drei Jahren sowie einen Umsatz-Anstieg von bis zu 350 Millionen Euro. Bis 2023 werde die Übernahme den Gapgemini-Gewinn je Aktie um ein Viertel in die Höhe treiben. Die Analysten der Deutschen Bank lobten den Deal als kühnen Schritt, der strategisch sinnvoll sei. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)