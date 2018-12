MÄRKTE-Aufhebung von US-Sanktionen gegen Rusal drückt Aluminiumpreis

Frankfurt, 20. Dez (Reuters) - Die Aussicht auf eine Aufhebung der US-Sanktionen gegen den russischen Aluminium-Produzenten Rusal hat dem Aluminium-Preis am Donnerstag zugesetzt. Das Leichtmetall verbilligte sich um bis zu 1,1 Produzent auf 1.905 Dollar je Tonne. Das war der niedrigste Stand seit August 2017. Die USA haben zwar weitere Sanktionen gegen russische Einrichtungen und Bürger verhängt. Gegen drei russische Unternehmen sollen bereits bestehende Strafmaßnahmen allerdings aufgehoben werden, dazu gehört unter anderem das von dem Oligarchen Oleg Deripaska kontrollierte Unternehmen Rusal. Als die Sanktionen im April angekündigt worden waren, hatten die Anleger auf Versorgungsengpässe spekuliert und den Aluminiumpreis auf den höchsten Stand seit mehr als sechseinhalb Jahren getrieben. Die Aktien von Rusal legten am Donnerstag zeitweise knapp 27 Prozent zu. (Reporterin: Tom Daly, Daniela Pegna, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)