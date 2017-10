MÄRKTE-Gerüchte um Amazon-Eintritt in US-Apothekenmarkt drückt Rite & Co

Bangalore, 09. Okt (Reuters) - Wachsende Spekulationen um einen Eintritt von Amazon in den US-Apothekenmarkt haben am Montag erneut den Aktien einer ganzen Reihe von Drugstore-Ketten zu schaffen gemacht. Walgreens, CVS Health, Fred’s und Rite Aid verloren vier bis acht Prozent, nachdem sie schon am Freitag um rund fünf Prozent eingebrochen waren. Amazon äußerte sich nicht zu den Spekulationen. Die Aktien legten bis zu 0,9 Prozent zu.

Der US-Fernsehsender CNBC hatte unter Berufung auf Insider berichtet, der Online-Händler werde noch vor den Thanksgiving-Feiertagen Ende November entscheiden, ob er in das Geschäft mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln einsteigen will. Analystin Ana Gupte vom Brokerhaus Leerink rechnet damit, dass Amazon binnen zwei Jahren in den Markt einsteigt.