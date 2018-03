MÄRKTE -Amazon nun auf Rang zwei der wertvollsten US-Unternehmen

New York, 20. Mrz - In der Rangliste der wertvollsten börsennotierten US-Unternehmen hat Amazon die Google-Mutter Alphabet am Dienstag erstmals überholt und ist auf Platz zwei vorgerückt. Die Aktien des Online-Handelsriesen schlossen 2,7 Prozent höher. Damit erreichte der Konzern eine Marktkapitalisierung von 768 Milliarden Dollar. Alphabet verloren dagegen 0,4 Prozent. Der Börsenwert des Unternehmens sank damit auf 762 Milliarden Dollar. Auf Platz eins rangiert weiter Apple. Der iPhone-Hersteller brachte an der Börse zuletzt 889 Milliarden Dollar auf die Waage. (Reporter: Noel Randewich, April Joyner geschrieben von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168.)

