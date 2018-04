MÄRKTE-Trump legt bei Amazon-Kritik nach - Aktie fällt

Bangalore, 02. Apr (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat erneut Amazon scharf kritisiert und einen weiteren Kursrutsch der Aktie ausgelöst. Das Papier des weltgrößten Onlinehändlers gab bis Montagmittag in New York um fast fünf Prozent auf 1378 Dollar nach. Trump schrieb auf Twitter, die US-Post verliere durch Amazons Gestaltung der Versandgebühren Geld. “Das wird sich ändern.” Amazon äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Ähnliche Kritik hatte Trump bereits in der vergangenen Woche geübt kritisiert, was ebenfalls zu Kursverlusten bei der Amazon-Aktie geführt hatte.

Reporter: Sunpantha Mukherjee; bearbeitet von Christian Rüttger; redigiert von Thomas Seythal. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.