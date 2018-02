MÄRKTE-Amazon-Aktie steigt erstmals über 1500 Dollar

(Korrigiert Tippfehler in Überschrift, keine Änderung am Text)

New York/Houston, 21. Feb (Reuters) - Die Aktie von Amazon ist am Mittwoch an der US-Börse erstmals über die Marke von 1500 Dollar geklettert. Im späten Geschäft kosteten die Anteilsscheine des weltgrößten Online-Händlers vorübergehend 1503,49 Dollar. Damit erhöhte sich die Marktbewertung des US-Konzerns auf rund 726 Milliarden Dollar. Erst am 26. Januar hatte die Amazon-Aktie erstmals die Marke von 1400 Dollar geknackt.

Der boomende Onlinehandel und ein stark wachsendes Cloud-Geschäft hatten Amazon im Weihnachtsquartal zu einem Rekordumsatz verholfen. Die Erlöse stiegen um 38 Prozent auf 60,5 Milliarden Dollar. Etliche Banken setzten daraufhin ihre Kursziele für Amazon nach oben.