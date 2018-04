MÄRKTE-Analysten trauen Amazon Börsenwert von über einer Billion zu

Frankfurt, 27. Apr (Reuters) - Der Online-Gigant Amazon könnte nach Meinung einiger Analysten bald als erstes Unternehmen an der Börse mehr als eine Billion Dollar wert sein. Analyst Brian White vom US-Analysehaus Monness, Crespi, Hardt & Co setzte das Kursziel für die Aktie am Freitag auf 2200 Dollar von zuvor 2000 Dollar herauf. Sollte er Recht behalten, wäre Amazon 1,067 Billionen Dollar schwer. Auch die Investmenthäuser Stifel und Macquarie tippen auf das Knacken der Billionen-Marke, nachdem der weltgrößte Onlinehändler mit einer Verdoppelung seines Gewinns im ersten Quartal überrascht hatte. Momentan notiert die Amazon-Aktie bei 1610 Dollar, das Unternehmen hat damit eine Marktkapitalisierung von rund 736 Milliarden Dollar.

Die Wochen der Unruhe wegen des Facebook-Datenskandals hätten die Aktien davon abgehalten, ihr tatsächliches Potenzial zu entfalten, begründete Analyst White seine Einschätzung. Die jüngsten Quartalszahlen lenkten den Fokus der Investoren wieder auf das Wesentliche und belebten die Aktien neu. “Wir glauben, dass der Konzern in den Sparten Online-Handel, digitale Medien, Alexa und anderen ein attraktives Wachstum aufweist.” Da Amazon weiterhin massiv in sein Geschäft investiere, um schneller zu wachsen, liege seine Profitabilität deutlich unter dem langfristigen Potenzial. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)