MÄRKTE-Comeback der Atari-Spielekonsole gibt AMD Auftrieb

Frankfurt, 26. Sep (Reuters) - In der Hoffnung auf einen Verkaufserfolg der neuen Spielekonsole von Atari steigen Anleger bei AMD ein. Die Aktien des US-Konzerns, der die "Ataribox" mit Grafikchips ausrüstet, stiegen am Dienstag um bis zu 2,5 Prozent. Die neue Spielekonsole gilt als moderne Interpretation des legendären "Atari 2600" aus den 1970er Jahren, auf dem Spiele wie Pac Man und Space Invaders liefen.

