MÄRKTE-American Express kann Anleger nicht überzeugen

New York, 19. Jul (Reuters) - Mit seinem 21-prozentigen Gewinnanstieg hat American Express die Anleger nicht überzeugen können. Die im Dow Jones gelisteten Aktien fielen in New York um drei Prozent auf 99,90 Dollar. Im Wettbewerb mit Großbanken wie JP Morgan und Citigroup hatte der Kreditkartenanbieter im zweiten Quartal seine Ausgaben für Bonusprogramme erhöht. Sie stiegen um elf Prozent auf 2,43 Milliarden Dollar. (Reporter: Büro Bangalore, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

