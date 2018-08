MÄRKTE-Rekord-Kurssprung bei Vermögensverwalter Amundi

Frankfurt, 02. Aug (Reuters) - Ein Gewinnsprung beschert Amundi das größte Kursplus der Firmengeschichte. Die Aktien des führenden europäischen Vermögensverwalters stiegen am Donnerstag in Paris um bis zu 9,3 Prozent auf 63,90 Euro. Die Tochter der französischen Bank Credit Agricole steigerte den Nettoerlös im zweiten Quartal um 14,3 Prozent auf 234 Millionen Euro. Damit habe Amundi die Markterwartungen übertroffen, schrieben die Analysten der Bank UBS in einem Kommentar.

Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.