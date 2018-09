MÄRKTE-Budgetdebatte in Italien macht Euro- und Bond-Anleger nervös

Frankfurt, 27. Sep (Reuters) - Wenige Stunden vor der geplanten Vorstellung des italienischen Haushaltsplans hat sich unter den Euro-Anlegern Nervosität breitgemacht. Die Gemeinschaftswährung rutschte unter die Marke von 1,17 Dollar und notierte zeitweise 0,4 Prozent schwächer bei 1,1687 Dollar. Die Tageszeitung “La Stampa” berichtete, der parteilose Wirtschaftsminister Giovanni Tria sei wegen des Streits über den Haushaltsentwurf bereit, seinen Rücktritt einzureichen. Eine Sprecherin Trias dementierte dies. Gleichzeitig machten laut Börsianern Spekulationen die Runde, dass die für 18:00 Uhr (MESZ) geplante Kabinettssitzung, in der die Entscheidung über den Haushalt fallen soll, verschoben werden könnte. Ein Bericht im “Corriere della Sera” deute darauf hin, dass sich das Treffen verzögere, weil es neue Schwierigkeiten gebe, sich über die Höhe des Defizits zu einigen, sagte ING-Stratege Martin van Vliet.

Am Rentenmarkt hinterließ die Unruhe ebenfalls ihre Spuren. Die Kurse der zehnjährigen italienischen Anleihen fielen, die Rendite stieg auf 2,949 Prozent nach 2,842 Prozent im Schlussgeschäft des Vortages. Die Mailänder Börse verlor 1,7 Prozent.

In den vergangenen Tagen hatten Hoffnungen auf EU-konforme Ausgaben die Staatsanleihen des Landes noch gestützt. Wirtschaftsminister Tria hatte wiederholt angekündigt, Italien werde an die Märkte ein Signal der Nachhaltigkeit senden. Börsianer rechneten daher damit, dass die Neuverschuldung 2019 um die zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen dürfte. Insider erklärten am Mittwochabend aber, die Regierungsparteien wollten ein Haushaltsdefizit von 2,4 Prozent. (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Christian Rüttger