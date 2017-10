MÄRKTE-Anleger reißen sich um chinesische Dollar-Anleihen

Frankfurt/Hongkong, 26. Okt (Reuters) - Internationale Anleger stehen Schlange für eine der seltenen Emissionen chinesischer Dollar-Staatsanleihen. Das Land bot am Donnerstag fünf- und zehnjährige Papiere im Volumen von jeweils einer Milliarde Dollar an. Die Nachfrage war so groß, dass die Regierung in Peking die zehnfache Menge hätte absetzen können. Die Kursentwicklung der Staatstitel diene als Richtschnur für die Anleihen von Staatskonzernen wie CNOOC, Sinopec oder Petrochina, sagte Portfolio-Manager Raymond Lee vom Vermögensverwalter Kapstream. Chinesische Firmen sind die eifrigsten Bond-Verkäufer in Asien.

China bot die fünfjährigen Papiere mit einem Renditeaufschlag von 30 bis 40 Basispunkten zu den vergleichbaren US-Bonds an. Bei den zehnjährigen Titeln lag der sogenannte Spread bei 40 bis 50 Basispunkten. Die Papiere seien zwar relativ teuer, sagte Fondsmanager Edmund Goh vom Vermögensverwalter Aberdeen Standard. Da das Risiko baldiger erneuter Emissionen von Bonds mit gleicher Laufzeit gering sei, wären sie dennoch interessant. China hatte zuletzt 2004 Staatsanleihen weltweit angeboten. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Umesh Desai; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)