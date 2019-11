MÄRKTE-China nimmt bei Rekord-Bondemission sechs Milliarden Dollar ein

Frankfurt, 26. Nov (Reuters) - In seiner bislang größten internationalen Anleihe-Emission hat China am Dienstag sechs Milliarden Dollar eingenommen. Damit nutze die Regierung in Peking den weltweiten Rückgang der Bond-Renditen in den vergangenen Monaten, um sich günstiger zu verschulden, erläuterte Alex Kozhemiakin, Anleihechef für Schwellenländer bei der Vermögensverwaltung der Bank Macquarie.

Ursprünglich habe China nur drei Milliarden Dollar aufnehmen wollen, berichtete der Branchendienst IFR. Die Nachfrage hätte sogar ausgereicht, um Papiere im Volumen von 20 Milliarden Dollar loszuschlagen.

Einem Insider einer der Emissionsbanken zufolge wurden von den angebotenen Anleihen diejenigen mit einer Laufzeit von drei Jahren mit einem Renditeaufschlag von 35 Basispunkten zu vergleichbaren US-Bonds verkauft. Bei den fünfjährigen Titeln lag er 40 Basispunkte, bei den zehnjährigen 50 Basispunkte und bei den 20-jährigen 70 Basispunkte darüber.