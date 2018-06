MÄRKTE-EZB-Äußerungen geben Euro Auftrieb - Euro-Bond-Renditen legen zu

Frankfurt, 06. Jun (Reuters) - Die Aussicht auf ein Ende der billionenschweren Anleihekäufe der EZB hat am Mittwoch dem Euro und den Renditen europäischer Staatsanleihen einen Schub gegeben. Die Gemeinschaftswährung kletterte auf 1,1795 Dollar von 1,1717 Dollar am Dienstagabend in New York. Damit holte der Euro frühere Verluste wieder auf, die durch Sorgen über den Kurs der neuen italienischen Regierung ausgelöst wurden. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf 0,46 Prozent von 0,37 Prozent am Dienstagabend. Auch die Verzinsungen der südeuropäischen Bonds zogen merklich an. Am Geldmarkt erwarten Anleger für Juli 2019 die Zinswende.

EZB-Chefvolkswirt Peter Praet hatte auf Fortschritte auf dem Weg zum Inflationsziel verwiesen. Vor diesem Hintergrund werde sich der EZB-Rat in der nächsten Woche damit befassen, ob die billionenschweren Anleihenkäufe dieses Jahr auslaufen sollten. Praet gelte als jemand, der eher für eine lockere Geldpolitik stehe, sagte Analyst Orlando Green von der französischen Bank Credit Agricole. Er sprach von einer gestiegenen Wahrscheinlichkeit, dass die EZB in der nächsten Woche das Ende der Bondkäufe einläute.

Die EZB pumpt seit rund drei Jahren über den Kauf von Wertpapieren viel Geld ins Finanzsystem. Das Programm soll noch bis mindestens Ende September fortgesetzt werden und dann ein Volumen von 2,55 Billionen Euro erreichen. Auch am Aktienmarkt preisten immer mehr Anleger ein Ende der Geldflut ein. Der Dax und der EuroStoxx50 drehten ins Minus.