MÄRKTE-Rendite für Bundesanleihen nähert sich Null-Prozent-Linie

Frankfurt, 08. Mrz (Reuters) - Aus Furcht vor einer weltweiten wirtschaftlichen Abkühlung fliehen immer mehr Anleger in deutsche Staatsanleihen. Die Rendite der zehnjährigen Titel fiel im Gegenzug auf ein Zweieinhalb-Jahres-Tief von 0,048 Prozent. Analysten halten sogar wieder einen Rutsch unter die Null-Prozent-Linie für möglich. “Angesichts des globalen Schwenks in der Geldpolitik spricht wenig für einen anhaltenden Stimmungsumschwung bei Staatsanleiherenditen in den kommenden Wochen und aus technischer Sicht ist auch ein Rückgang der 10-jährigen Bundrendite auf 0 Prozent beziehungsweise ins Negative möglich”, schrieb DekaBank-Analyst Kristian Tödtmann in einer Studie.

Erstmals war die Rendite für die zehnjährigen Anleihen im Juni 2016 - kurz vor dem Brexit-Votum - unter die Nulllinie gefallen. Dies bedeutet, dass der Staat Geld von Investoren bekommt, wenn er Schulden macht. Zehnjährige Bundesanleihen gelten weltweit als sicheres Anlageinstrument und werden in Krisenzeiten stärker nachgefragt.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Donnerstag in ihrer turnusmäßigen Sitzung ein düsteres Bild von der Wirtschaft in der Euro-Zone gezeichnet. Zudem deuten Konjunkturdaten aus China auf eine Abkühlung der dortigen Wirtschaft hin. Auch französische Anleihen standen wegen der Unsicherheiten hoch im Kurs. Die Rendite der zehnjährigen verringerte sich auf 0,4 Prozent, das war ebenfalls der tiefste Stand seit Herbst 2016.