MÄRKTE-EZB verschafft Firmen mit schlechtem Rating Luft

London, 23. Apr (Reuters) - Die Europäische Zentralbank nimmt in ihr Hilfspaket auch Anleihen mit schlechterer Risikoeinschätzung auf und verschafft damit vielen Unternehmen in Europa Luft. Die Kosten für die Kreditversicherung von Firmen mit einem Ratung im Schrottbereich sanken am Donnerstag. Ein entsprechender iTraxx-Index=MG> sank bis auf 478 Basispunkte, nach 508 Basispunkten am Mittwoch.

Die EZB hatte am Mittwoch erklärt, künftig auch Ramschanleihen als Sicherheiten zu akzeptieren. Mit diesem Schritt will sie dafür sorgen, dass es im Zuge der Krise nicht zu einer Kreditklemme kommt. Experten gehen davon aus, dass aufgrund des Konjunktureinbruchs Länder wie Italien und viele Unternehmen Gefahr laufen, ihre Einstufung als Investmentgrade bei Ratingagenturen zu verlieren. Damit würden entsprechende Schuldentitel normalerweise nicht mehr die Minimalanforderungen der EZB für Sicherheiten erfüllen. “Die EZB-Entscheidung macht eine mögliche Herabstufung für Italien oder Spanien weniger schmerzlich”, sagte Marija Vertimane, Strategin beim Finanzdienstleister State Street Global Markets. (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)