MÄRKTE-Insider - Italiens Notenbank verstärkt Käufe heimischer Staatsanleihen

Mailand/Rom, 24. Apr (Reuters) - Italiens Notenbank hat am Freitag Marktinsidern zufolge ihre im Auftrag der EZB unternommenen Käufe von heimischen Staatsanleihen ausgeweitet. Die Banca d’Italia erwerbe im Schnitt etwas mehr Titel als in den vergangenen Tagen, sagte ein Primärhändler. Sie sei stärker aktiv am Markt, sagte ein zweiter Insider. Die Renditen der zehnjährigen Anleihen fielen im Tagesverlauf um rund zehn Basispunkte auf 1,899 Prozent. Zuvor waren sie noch über die Marke von zwei Prozent geklettert, als sich am Rentenmarkt Enttäuschung über die Ergebnisse des EU-Gipfels vom Donnerstag breitmachte.

Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten sich zwar im Grundsatz auf ein Hilfspaket für die unter der Pandemie leidenden Staaten geeinigt. Viele Details zum geplanten Wiederaufbaufonds blieben aber ungeklärt. Weder sein Umfang noch wie er sich refinanzieren soll stehen fest. Auch blieb offen, wann die Gelder zur Verfügung stehen. Volkswirte befürchten, die Mittel werden zu spät kommen, um die schwere Rezession in diesem Jahr zu mildern.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat Italien während der Viruskrise bereits mit massiven Anleihekäufen unter die Arme gegriffen. Damit halten die Euro-Wächter die Anleiherenditen im Zaum und sorgen so dafür, dass sich das Land weiterhin vergleichweise günstig am Kapitalmarkt refinanzieren kann. Die EZB hatte angekündigt, zur Not einzuspringen, sollten die Kurse der Euro-Staatsanleihen aus dem Ruder laufen.