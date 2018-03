MÄRKTE-Rendite deutscher Bonds fällt auf Eineinhalb-Monats-Tief

Frankfurt, 15. Mrz (Reuters) - Auf der Suche nach einem sicheren Hafen steuern immer mehr Anleger deutsche Anleihen an. Die Kurse der zehnjährigen Titel stiegen am Donnerstag, die Rendite fiel mit 0,573 Prozent auf den tiefsten Stand seit eineinhalb Monaten. Die Furcht vor einem globalen Handelskrieg treibt Anleger laut Börsianern derzeit vor allem in Anleihen guter Bonität. “Die Investoren agieren deutlich vorsichtiger als noch zu Jahresbeginn”, sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC.

US-Präsident Donald Trump hat seinen Kurs in der Handelspolitik zuletzt deutlich verschärft. Anleger fürchten, dass ein Handelsstreit der Weltwirtschaft mächtig zusetzen könnte. Dies sorgte in den vergangene Wochen vor allem an den Aktienmärkten für Unruhe.

Italienische Bonds konnten von dem verstärkten Interesse an Anleihen nicht profitieren. Wegen der der anhaltenden Hängepartie nach der Parlamentswahl vor knapp zwei Wochen standen die zehnjährigen Titel unter Druck. Die Kurse fielen leicht, die Rendite stieg in der Spitze auf 2,028 Prozent von 2,008 Prozent am Mittwoch. Das Mitte-Rechts-Bündnis wurde bei der Wahl in Italien zwar stärkste politische Kraft, verpasste jedoch die absolute Mehrheit. Die meisten Stimmen erhielten die Anti-Establishment-Bewegung Fünf Sterne. Am Mittwoch zeigte sich der Chef der euroskeptischen Lega offen für ein Bündnis mit der Fünf-Sterne-Partei. Formelle Beratungen mit dem italienischen Präsidenten sollen im April beginnen. (Reporterin: Daniela Pegna, Fanny Potkin, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)