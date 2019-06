MÄRKTE-Anleger greifen zu Italo-Bonds - Hoffen auf Einlenken der Regierung

Berlin, 07. Jun (Reuters) - Die Hoffnung auf ein Einlenken Italiens im Schuldenstreit mit der EU lässt Anleger zu italienischen Staatsanleihen greifen. Der Kurs legte am Freitag um 0,73 Prozent zu, die Rendite fiel im Gegenzug um acht Basispunkte auf 2,4 Prozent und war damit so niedrig wie seit einem Jahr nicht mehr. “Italien hat Entgegenkommen gegenüber der Europäischen Union signalisiert”, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. “Die Hoffnung ist jetzt, dass Strafzahlungen im Defizitverfahren mit der Europäischen Union vermieden werden können.”

Die EU hatte am Mittwoch wegen des wachsenden Schuldenberges die Weichen für ein Strafverfahren gegen Italien gestellt. Dem Land droht eine Milliardenbuße. Mit 132,2 Prozent der Wirtschaftsleistung war der Schuldenberg des Landes 2018 mehr als doppelt so hoch wie nach den EU-Regeln erlaubt. Vize-Ministerpräsident Luigi Di Maio sagte am Freitag, seine Regierung werde auf alles achten, was in dem Brief der EU-Kommission stehe. Bereits am Donnerstag hatte er Gesprächsbereitschaft signalisiert.

"Italien spielt auf Zeit" sagte Altmann. "Italien wird alles recht sein, um temporär die Märkte zu beruhigen. Zumindest verbal, ohne allzu große Zugeständnisse machen zu müssen." Um ein Wiederaufflammen der Schuldenkrise aber dauerhaft zu verhindern, sei jedoch ein strategisches Umdenken nötig, betonte der Experte. Dazu müsse das Haushaltsdefizit abgebaut werden oder wenigstens neue Schulden für Investitionen in Bildung oder Infrastruktur ausgegeben werden.