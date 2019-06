MÄRKTE-Fed lockt Anleger in Anleihemärkte

London/Frankfurt, 20. Jun (Reuters) - Die Aussicht auf niedrigere Zinsen in den USA beflügelt den Anleihemarkt. Die Kurse der Staatsanleihen legten am Donnerstag zu Handelsbeginn zu, die Renditen gaben im Gegenzug deutlich nach. Bei den zehnjährigen deutschen Papieren sank die Verzinsung zeitweise auf minus 0,316 Prozent, bei den spanischen Papieren fiel die Rendite auf ein Rekordtief von 0,367 Prozent. Italienische Anleihen rentierten mit 2,013 Prozent und damit so niedrig wie seit gut einem Jahr nicht mehr.

Die Fed fasst angesichts des mit immer härteren Bandagen geführten Zollstreits eine baldige Zinswende ins Auge. Mittlerweile ist fast die Hälfte der Fed-Spitze der Meinung, dass ein niedrigerer Leitzins bald angebracht sein dürfte. “Dieses Fed-Treffen bringt einen weltweiten Währungskrieg in unser zentrales Szenario”, sagte Peter Chatwell, Zinsexperte bei der Bank Mizuho. “Es wird ein Abwärtswettlauf für den weltweiten Zinsmarkt, ein Abwärtswettlauf für die Währungskurse.”

Erst am Dienstag hatte EZB-Chef Mario Draghi eine weitere Lockerung der Geldpolitik in der Euro-Zone in Aussicht gestellt. Zentralbanken in Australien, Neuseeland, Indien und Russland schraubten zuletzt ihren Leitzins nach unten. Die Bank von Japan hielt wie erwartet an ihrem Zinskurs fest, verwies aber ebenfalls auf Risiken. Damit will sie sich ihre Munition für größere wirtschaftliche Schwierigkeiten aufbewahren.