MÄRKTE-Schrottanleihen nach Fed-Kaufentscheidung gefragt

London, 17. Apr (Reuters) - Nach der Aufnahme einiger Unternehmensanleihen mit schlechterer Bonität in das Kaufprogramm der US-Notenbank Fed sind diese Papiere bei Anlegern gefragt. Fonds, die in Schrottpapiere investieren, zogen in der Woche bis Mittwoch mit 10,5 Milliarden Dollar so viel Geld an wie nie zuvor, wie aus Daten der Bank of America vom Freitag hervorgeht.

Die Schrottanleihen gehörten zu den ersten Opfern des Coronavirus am Finanzmarkt, weil Firmenpleiten befürchtet wurden. Doch nach der Entscheidung der Fed, auch einige Titel zu kaufen, die ein Rating unterhalb des Investmentbereichs haben, kam der Markt wieder in Schwung. Insgesamt nahmen die Unternehmen allein in den USA knapp zehn Milliarden Dollar über die Ausgabe von Anleihen am Markt auf, wie aus Refinitiv-IFR-Daten hervorgeht - mehr als 60 Prozent mehr als in der Woche davor.

Auch der europäische Markt für diese Firmenanleihen kam in Schwung, wenngleich die Europäische Zentralbank keine derartigen Papiere kauft. Nach einer zweimonatigen Pause gelang es dem schwedischen Alarmanlagen-Hersteller Verisure am Donnerstag, eine Anleihe am Markt zu platzieren.