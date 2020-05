MÄRKTE-Aussicht auf EU-Hilfen drückt Renditen von Italien & Co

Frankfurt, 27. Mai (Reuters) - Die Aussicht auf milliardenschwere Konjunkturhilfen der EU macht Anleihen südeuropäischer Länder begehrt. Im Gegenzug sackten die Renditen der zehnjährigen Bonds von Italien, Spanien und Portugal am Mittwoch ab. Die Verzinsung der italienischen Anleihen ging von 1,55 auf 1,46 Prozent zurück und lagen auf dem tiefsten Stand seit acht Wochen. Die spanischen und portugiesischen Pendants rentierten mit je 0,64 Prozent ebenfalls so niedrig wie seit Ende März nicht mehr.

Die EU-Kommission will im Kampf gegen die Corona-Krise Insidern zufolge ein Hilfspaket von 750 Milliarden Euro schnüren. Rund 500 Milliarden Euro sollen über Zuschüsse und das restliche Drittel über Kredite laufen. Das besonders von der Virus-Krise betroffene Italien solle 82 Milliarden Euro an Zuschüssen erhalten und 91 Milliarden Euro in Form von Darlehen, sagten mit der Sache vertraute Personen. Demnach soll Spanien 77 Milliarden Euro an Zuschüssen bekommen und 63 Milliarden Euro über Kredite, die zurückgezahlt werden müssen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will sich noch im Laufe des Tages zu einem Aufbauplan für Europa äußern. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)