MÄRKTE-Apple auf Rekordkurs - Eine Billion Dollar Börsenwert im Visier

New York, 01. Aug (Reuters) - Mit einem zuversichtlichen Ausblick hat Apple am Mittwoch den Anlegern in New York weiter Kauflaune gemacht. Die Aktien des ohnehin schon wertvollsten Technologiekonzerns der Welt stiegen um 5,8 Prozent auf 201,32 Dollar und notierten damit am Nachmittag so hoch wie noch nie zuvor. Der Rekord-Börsenwert von einer Billion Dollar rückt damit immer näher. Wenn der Aktienkurs 206,49 Dollar erreicht, ist die Schallmauer durchbrochen. Das hat bislang noch kein Unternehmen in New York geschafft.

Für das vierte Geschäftsquartal hat Apple einen Umsatz von 60 bis 62 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Von Reuters befragte Analysten haben 59,6 Milliarden Dollar prognostiziert. Zu dem Quartal zählt noch der September, wenn Apple eine neue Modelle auf den Markt bringen will. “Wir rechnen mit einem Marktstart von drei neuen iPhones im September”, schrieben die Analysten des Finanzdienstleisters Canaccord Genuity. Dies dürfte den Absatz weiter ankurbeln.

Im dritten Geschäftsquartal hatte Apple 41,3 Millionen iPhones verkauft - etwa eine halbe Million weniger als erwartet. Der Durchschnittspreis lag aber mit 724 Dollar 30 Dollar höher als erwartet. Viele Analysten äußerten sich positiv und erhöhten ihre Kursziele. Von den 40 Analysten, die regelmäßig das Unternehmen analysieren, empfehlen 26 die Aktien zum Kauf, 14 haben ein “hold” auf den Titeln. Im Schnitt liegt das Kursziel bei 210 Dollar - also bei einer Marktkapitalisierung von klar über einer Billion Dollar. (Reporter: Vibhuti Sharma und Jasmine I S in Bangalore, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)