MÄRKTE-iPhone-Hype und Prognosen treiben Apple auf Rekordhoch

Frankfurt, 03. Nov (Reuters) - Angetrieben vom Hype um den Verkaufsstart des neuen iPhone X und rosigen Geschäftsprognosen sind Apple-Aktien auf Rekordjagd gegangen. Die Titel legten am Freitag im vorbörslichen US-Handel rund 3,8 Prozent auf die neue Bestmarke von 174,60 Dollar zu. Die an der Frankfurter Börse gelisteten Apple-Anteilsscheine lagen am Mittag ebenfalls rund vier Prozent höher.

Der US-Technologiekonzern rechnet wegen seines am Freitag in den Handel kommenden Jubiläumsmodells iPhone X mit einem florierenden Weihnachtsgeschäft. Der Ausblick war positiver als von Analysten erwartet.

Seit Jahresbeginn haben Apple-Aktien rund 45 Prozent gewonnen.