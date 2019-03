MÄRKTE-Apple nach Ankündigung von neuem iPad auf Vier-Monats-Hoch

Frankfurt, 18. Mrz (Reuters) - Spekulationen auf eine steigende Nachfrage nach Tablets haben die Aktien von Apple auf den höchsten Stand von vier Monaten getrieben. Die Titel legten den sechsten Tag in Folge zu und stiegen um 1,2 Prozent auf 188,39 Dollar. Sie waren damit unter den größten Gewinnern im Dow-Jones-Index. Apple kündigte am Montag überraschend ein neues iPad-Modell an.

Im vergangenen Geschäftsjahr (per Ende September) machte Apple mit Tablets einen Umsatz von 19 Milliarden Dollar, während mit den iPhones 167 Milliarden Dollar erlöst wurden. Die Apple-Aktien legten in diesem Jahr 18 Prozent zu. (Reporter: Vibhuti Sharma, Patricia Uhlig, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)