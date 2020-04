MÄRKTE-Goldman-Experten rechnen mit Einbruch der iPhone-Verkäufe

New York, 17. Apr (Reuters) - Die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs rechnen wegen der Coronavirus-Pandemie mit einem Einbruch bei Apple. Insgesamt dürften im laufenden Quartal ein Drittel weniger iPhones verkauft werden, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die Experten senkten ihre Einstufung der Papiere auf “Verkaufen” und schraubten ihr Kursziel auf 233 Dollar herunter. Die Apple-Aktien gaben zwei Prozent nach.

Während der Rezession werde der durchschnittliche Verkaufspreis für die iPhones sinken und auch bei der folgenden Wirtschaftsbelebung nicht wieder so stark steigen, sagten die Analysten voraus. "Apple-Kunden werden ihre Geräte länger nutzen und sich für günstigere Modelle entscheiden, wenn sie doch ein neues iPhone brauchen." Erst vor wenigen Tagen hatte Apple ein Einstiegsmodell zum Preis von 399 Dollar vorgestellt. Es ist vergleichsweise selten, dass Goldman Sachs zum Verkauf einer Aktie rät. Lediglich 15 Prozent der Aktien, die von den Analysten untersucht werden, stehen auf der Verkaufsliste.