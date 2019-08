MÄRKTE-Steuersenkungspläne helfen Argentiniens Börse kaum

Frankfurt, 14. Aug (Reuters) - Die geplanten Steuersenkungen in Argentinien helfen dem dortigen Aktienmarkt kaum. Der Leitindex der Börse Buenos Aires notierte am Mittwoch etwa 0,5 Prozent im Plus und damit rund 30 Prozent unter seinem Niveau vom Freitag. Auch die Währung des Landes ging erneut auf Talfahrt. Der Dollar stieg im Gegenzug um gut zwölf Prozent auf 61 Peso.

Nach einer Schlappe bei einem wichtigen Stimmungstest für die anstehende Präsidentschaftswahl kündigte Staatschef Mauricio Macri Entlastungen für die Bürger an. Er will die Einkommenssteuern senken und die Sozialausgaben erhöhen. “Diese Maßnahmen sind aber nicht dazu geeignet, das Wahlergebnis maßgeblich zu beeinflussen”, schrieben die Analysten der Citigroup.

Bei einer Regierungsübernahme durch den Oppositionskandidaten Alberto Fernandez müsse mit einer Rückkehr populistischer Politik gerechnet werden, warnte Raphael Marechael, Schwellenländer-Experte des Vermögensverwalters Nikko. Die von Macri eingeleiteten Reformen seien der Schlüssel, um eine erneute Staatspleite Argentiniens zu verhindern.

Die Furcht hiervor spiegelte sich am Markt für Credit Default Swaps (CDS) wider. Die Absicherung eines zehn Millionen Dollar schweren Pakets argentinischer Anleihen gegen Zahlungsausfall verteuerte sich um weitere 150.000 auf 2,72 Millionen Dollar, teilte der Datenanbieter Markit mit. Das ist mehr als doppelt so viel wie am Freitag. Damit taxieren Anleger die Wahrscheinlichkeit einer Staatspleite auf 78 Prozent. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)