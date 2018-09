MÄRKTE-Biotechfirma Argenx nach Medikamententest auf Rekordhoch

Frankfurt, 17. Sep (Reuters) - Positive Testergebnisse eines Mittels gegen die Autoimmun-Krankheit ITP hievt die belgische Biotechfirma Argenx an der Börse auf ein Rekordhoch. Die Aktien stiegen am Montag in Brüssel um bis zu zehn Prozent auf 89,80 Euro. Die Ergebnisse der Phase II-Studie der Arznei Efgartigimod seien eine gute Basis für breiter angelegte Tests der Phase III, erklärten die Analysten der Investmentbank KBC. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

