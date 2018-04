MÄRKTE-AS Rom nach Sieg über Barcelona mit größtem Kursplus seit 2014

Frankfurt, 11. Apr (Reuters) - Der überraschende Einzug ins Halbfinale der Champions League beschert AS Rom den größten Kurssprung seit fast vier Jahren. Die Aktien des italienischen Fußball-Erstligisten stiegen am Mittwoch um 24 Prozent. Dabei wechselten bis zum Mittag bereits mehr als drei Mal so viele AS Rom-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Der aktuelle Viertplatzierte der italienischen "Serie A" besiegte am Dienstagabend den FC Barcelona, den Spitzenreiter der spanischen "La Liga", mit 3:0. Damit machte Rom die 1:4-Niederlage aus dem Hinspiel wett und zieht erstmals in ein Halbfinale der Champions League ein.