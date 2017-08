MÄRKTE 1-Starker Yen setzt Tokioter Börse unter Druck

Tokio, 04. Aug (Reuters) - Belastet durch die anhaltende Yen-Stärke haben die Tokioter Börsen am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor im Vormittagshandel um 0,4 Prozent auf 19.956 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gab um 0,3 Prozent auf 1630 Zähler ab. "Sollte der Dollar unter die 110 Yen-Marke fallen, müssen viele Firmen ihre Annahmen zu den Wechselkursen korrigieren", sagte ein Marktteilnehmer. Gegen den Trend kräftig zulegen konnten Autowerte, darunter Mazda, nachdem bekannt geworden war, dass die Toyota-Führung am Freitag über eine Ausweitung der Kooperation der beiden Konkurrenten beraten will. Mazda-Papiere gewannen fünf Prozent, Toyota legte dagegen nur um 0,3 Prozent zu.

Der Euro notierte im frühen Handel etwas stärker auf 1,1878 Dollar. Der Dollar zeigte sich weiter schwach bei 110,005 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9680 Franken je Dollar und 1,1493 Franken je Euro gehandelt.