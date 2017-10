MÄRKTE-China-Daten trüben Stimmung an asiatischen Börsen

Frankfurt/Tokio, 14. Sep (Reuters) - Schwächer als erwartet ausgefallene Wirtschaftsdaten aus China haben die asiatischen Börsen am Donnerstag ausgebremst. Der Nikkei-Index verlor 0,3 Prozent auf 19.807 Punkte, der breiter gefasste Topix gab ebenfalls 0,3 Prozent nach. Der MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans lag 0,1 Prozent schwächer. In China hatte sich die Konjunktur im August unerwartet abgekühlt. Unter anderem wuchs die Industrieproduktion weniger stark als gedacht. Zudem herrsche an den Märkten generelle Zurückhaltung, da Investoren auf die US-Inflationsdaten warteten, sagten Händler. Bei den Einzelwerten machten Anleger vor allem bei den zuletzt gut gelaufenen Versicherungsaktien und exportlastigen Titeln Kasse. MS&AD Insurance fielen um 0,8 Prozent, Sony Corp gaben 3,4 Prozent nach, Hitachi rund ein Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.807,44 -0,3 Topix 1.632,13 -0,3 Shanghai 3.367,31 -0,5 Hang Seng 27.741,14 -0,6 Kospi 2.369,56 +0,4 MSCI-Index Asien ex Japan 538,19 -0,1 Euro/Dollar 1,1879 1,1885 Pfund/Dollar 1,3214 1,3207 Dollar/Yen 110,47 110,48 Dollar/Franken 0,9642 0,9646 Dollar/Yuan 6,5454 Dollar/Won 1.132,50 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)

