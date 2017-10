MÄRKTE-Nordkoreas Raketentest lässt Asien-Anleger kalt

Frankfurt/Tokio, 15. Sep (Reuters) - Der erneute Raketentest Nordkoreas über Japan hinweg hat die dortige Börse nicht vom Kurs abgebracht. Der Nikkei-Index stieg am Freitag um 0,5 Prozent auf 19.909 Punkte, nachdem der US-Standardwerteindex Dow Jones mit 22.203 Zählern so hoch geschlossen hatte wie noch nie. "Ein neuer Tag, ein neuer Raketentest", schrieben die Analysten der ING-Bank in einem Kommentar. Der Markt nehme zwar Notiz davon, er habe sich an dieses Säbelrasseln aber gewöhnt. Gegen den Trend rutschten die Betreiber von Börsen für Cyber-Währungen ins Minus. Fisco büßten 1,9 Prozent ein, nachdem der chinesische Konkurrent BTC China angekündigt hatte, wegen des gestiegenen staatlichen Drucks zum Monatsende den Betrieb einzustellen. In Shanghai machten Anleger Kasse und drückten den dortigen Index 0,6 Prozent ins Minus. Börsianern zufolge wirkten die enttäuschenden Konjunkturdaten vom Donnerstag noch nach. So fiel der Anstieg der Investitionen zwischen Januar und August mit 7,8 Prozent so niedrig aus wie seit 1999 nicht mehr. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.909,50 +0,5 Topix 1.638,94 +0,4 Shanghai 3.348,85 -0,7 Hang Seng 27.777,56 +0,0 Kospi 2.386,07 +0,4 MSCI-Index Asien ex Japan 538,19 +0,0 Euro/Dollar 1,1920 1,1904 Pfund/Dollar 1,3420 1,3393 Dollar/Yen 110,56 110,48 Dollar/Franken 0,9636 0,9641 Dollar/Yuan 6,5409 Dollar/Won 1.130,74 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SHOWA DENKO +7,4 J.FRONT -4,3 RETAILIN TOKAI CARBON +5,3 ISETAN MITSUKO -3,7 H KONICA MINOLTA +4,8 SHISEIDO -3,7 TREND MICRO +4,1 KEISEI ELE RY -3,7 MITSUBISHI +3,9 TOKYO GAS -3,7 MOTOR (Reporter: Hakan Ersen und Büro Tokio, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

