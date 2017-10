MÄRKTE -Asien-Börsen legen zu - Märkte in Tokio geschlossen

Sydney, 18. Sep (Reuters) - Die Börsen in Asien sind mit einem Plus in die Woche gestartet. Weil die Börse in Tokio am Montag wegen eines Feiertages geschlossen blieb, wurde insgesamt ein schwächerer Handel erwartet. Zudem warteten Händler die Zinssitzung der US-Notenbank Fed in dieser Woche ab. Fed-Chefin Janet Yellen wird am Mittwoch vermutlich den Startschuss für den Abbau billionenschwerer Wertpapier-Bestände geben.

Der MSCI-Index asiatisch-pazifischer Aktien außerhalb Japans legte am Vormittag 0,3 Prozent zu. Der wichtigste australische Index gewannt 0,5 Prozent.

Die europäische Gemeinschaftswährung zeigte sich kaum verändert. Ein Euro wurde mit 1,1944 Dollar bewertet. Der Dollar präsentierte sich gegenüber der japanischen Währung nahe einem Sieben-Wochen-Hoch und wurde mit 111,19 Yen gehandelt. (Büro Sydney; geschrieben von Sabine Ehrhardt; Bei Fragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 7565 1312 oder; 030 2888 5168.)