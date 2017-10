MÄRKTE-Asiatische Anleger in Kauflaune - Tokio-Börse geschlossen

Frankfurt/Sydney, 18. Sep (Reuters) - Die Rekordjagd an der Wall Street treibt auch die Kauflaune der Anleger in Asien an. Der MSCI-Index asiatisch-pazifischer Aktien außerhalb Japans kletterte am Montag um 1,1 Prozent auf den höchsten Stand seit zehn Jahren. Auch an den Börsen in Shanghai, Hongkong und Südkorea ging es bergauf. Weil die Börse in Tokio wegen eines Feiertages geschlossen blieb, waren die Handelsumsätze geringer als sonst. Zudem warteten Börsianer die Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) in dieser Woche ab. Fed-Chefin Janet Yellen wird am Mittwoch nach Einschätzung von Experten den Startschuss für den Abbau billionenschwerer Wertpapier-Bestände geben. Anleger deckten sich mit Samsung Electronics ein, weil sie mit einer weiterhin hohe Nachfrage nach Speicherchips und guten Quartalsergebnissen des südkoreanischen Konzerns rechneten. Die Titel stiegen um 4,1 Prozent auf ein Rekordhoch. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.363,35 +0,3 Hang Seng 28.117,13 +1,1 Kospi 2.416,75 +1,3 MSCI-Index Asien ex Japan 544,27 +1,1 Euro/Dollar 1,1945 1,1904 Pfund/Dollar 1,3600 1,3587 Dollar/Yen 111,23 110,85 Dollar/Franken 0,9606 0,9595 Dollar/Yuan 6,5554 Dollar/Won 1.126,70 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SHOWA DENKO +7,4 J.FRONT -4,3 RETAILIN TOKAI CARBON +5,3 ISETAN MITSUKO -3,7 H KONICA MINOLTA +4,8 SHISEIDO -3,7 TREND MICRO +4,1 KEISEI ELE RY -3,7 MITSUBISHI +3,9 TOKYO GAS -3,7 MOTOR (Reporter: Wayne Cole, Dahee Kim, Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles