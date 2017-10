MÄRKTE-Tokioter Börse auf Zwei-Jahres-Hoch - Schwächerer Yen hilft

Frankfurt/Tokio, 19. Sep (Reuters) - Wegen eines schwächeren Yen und der Aussicht auf Neuwahlen in Japan haben sich Anleger in Tokio am Dienstag mit Aktien eingedeckt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ging mit einem Plus von zwei Prozent bei 20.299 Punkten aus dem Handel und erreichte damit den höchsten Schlusskurs seit zwei Jahren. Der breiter gefasste Topix-Index legte 1,8 Prozent auf 1667 Zähler zu. Sollte sich Ministerpräsident Shinzo Abe durch die Wahlen, die womöglich bereits im Oktober stattfinden, für weitere Jahre die Macht sichern, wäre das positiv für die Aktienmärkte, sagte Analyst Stefan Worrall von der Bank Credit Suisse in Tokio. Abe erwägt Regierungsvertretern zufolge angesichts steigender Umfragewerte seiner Partei Neuwahlen. In manchen Befragungen liegt die Zustimmung für Abe bei über 50 Prozent. Dagegen verzeichnet die größte Oppositionsgruppe, die "Demokratische Partei", Werte im einstelligen Bereich. An anderen Börsen in Asien war die Stimmung verhaltener. Der Auswahlindex in Shanghai notierte kaum verändert bei 3364 Punkten, der südkoreanische Leitindex lag 0,1 Prozent im Minus. Der Dollar wurde mit 111,87 Yen gehandelt, das war der höchste Stand seit knapp zwei Monaten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.299,38 +2,0 Topix 1.667,88 +1,8 Shanghai 3.361,80 +0,0 Hang Seng 28.154,79 +0,0 Kospi 2.415,97 -0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 543,72 -0,1 Euro/Dollar 1,1997 Pfund/Dollar 1,3545 Dollar/Yen 111,73 Dollar/Franken 0,9596 Dollar/Yuan 6,5878 Dollar/Won 1.130,13 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SOMPO HOLDINGS +4,7 ASAHI GLASS -1,5 J.FRONT +4,6 JPN STEEL WORKS -0,5 RETAILIN YAMATO HOLDINGS +4,1 NICHIREI CORP -0,5 MITSUB UFJ FG +4,0 KURARAY -0,5 MITSUI MIN & +4,0 NISSHINBO HLDG -0,5 SML (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Christian Krämer; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

