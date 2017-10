MÄRKTE-Trumps Nordkorea-Drohung lässt Asien-Anleger kalt

Frankfurt/Tokio, 20. Sep (Reuters) - Die Drohung des US-Präsidenten Donald Trump einer "totalen Vernichtung" Nordkoreas hat die asiatischen Anleger am Mittwoch nicht aus dem Konzept gebracht. Der japanische Nikkei-Index stieg im Schlepptau der Rekordjagd an der Wall Street zeitweise sogar auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 20.339 Punkten und schloss knapp im Plus bei 20.310 Zählern. Trump habe drastische Worte gewählt und üblicherweise hätten die Börsen darauf reagiert, sagte Analyst Kom Doo-un vom Fondsanbieter Hana Financial Investment. "Wenn da nicht die allgemeine Zurückhaltung vor dem Fed-Entscheid wäre." Die US-Notenbank werde wohl den Startschuss für den Abbau der billionenschweren Wertpapierbestände geben, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Wichtiger seien allerdings die Hinweise auf das Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen. Bei den Einzelwerten gehörte Softbank zu den Favoriten. Der japanische Telekom-Konzern nimmt einen neuen Anlauf, um seine US-Mobilfunktochter Sprint mit T-Mobile US zu verheiraten. Softbank sei nun sogar bereit, auf die Mehrheit an dem gemeinsamen Unternehmen zu verzichten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.310,46 +0,1 Topix 1.667,92 +0,0 Shanghai 3.365,93 +0,3 Hang Seng 28.109,39 +0,2 Kospi 2.413,42 -0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 543,97 +0,2 Euro/Dollar 1,2009 Pfund/Dollar 1,3523 Dollar/Yen 111,36 Dollar/Franken 0,9604 Dollar/Yuan 6,5646 Dollar/Won 1.127,83 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % PIONEER +3,9 KONAMI HOLDINGS -3,9 SOFTBANK GROUP +3,7 SHISEIDO -3,6 KAJIMA CORP +3,1 TREND MICRO -3,6 NIKON CORP +2,6 TAKARA HOLDINGS -3,6 MEIDENSHA CORP +2,5 GS YUASA CORP -3,6 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Krämer; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

