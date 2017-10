MÄRKTE-Tokioter Börse nach Fed-Entscheid auf Zwei-Jahres-Hoch

Frankfurt/Tokio, 21. Sep (Reuters) - Gestützt auf Kursgewinne der Finanzwerte ist die Tokioter Börse am Donnerstag auf ein Zwei-Jahres-Hoch gestiegen. Der Nikkei-Index lag in der Spitze bei 20.481,27 Punkten und schloss 0,2 Prozent im Plus bei 20.347,48 Zählern. Der japanische Bankenindex gewann ein Prozent. Auslöser der Aktienkäufe war die Ankündigung der US-Notenbank Fed, mit dem Abbau ihrer billionenschweren Wertpapierbestände zu beginnen. Außerdem signalisierte sie eine weitere Zinserhöhung vor dem Jahresende. "Eine Zinserhöhung ist zwar negativ, aber die Zuversicht der Fed, dass die Wirtschaft stark genug ist, stützt die Marktstimmung", sagte Soichiro Monji, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Daiwa SB. Außerdem wertete der Yen ab und macht damit Waren japanischer Firmen auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger. Ein Dollar verteuerte sich um bis zu 0,4 Prozent auf 112,64 Yen. Parallel dazu stiegen die Aktien von Samsung an der südkoreanischen Börse auf ein Rekordhoch von 2,648 Millionen Won. Börsianern zufolge spekulierten Anleger auf ein Quartalsergebnis des Elektronikkonzerns über den Markterwartungen. Die Titel von SK Hynix waren 83.400 Won zeitweise so teuer wie zuletzt 2001. Die Chipfirma will gemeinsam mit dem Finanzinvestor Bain Capital für 18 Milliarden Dollar das Halbleiter-Geschäft des angeschlagenen japanischen Konkurrenten Toshiba übernehmen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.347,48 +0,2 Topix 1.668,74 +0,1 Shanghai 3.363,14 -0,1 Hang Seng 28.098,55 -0,1 Kospi 2.406,50 -0,2 MSCI-Index Asien ex Japan 541,54 -0,6 Euro/Dollar 1,1892 !RIC {EURCL=N} is invalid Pfund/Dollar 1,3505 !RIC {GBPCL=N} is invalid Dollar/Yen 112,47 !RIC {JPYCL=N} is invalid Dollar/Franken 0,9720 !RIC {CHFCL=N} is invalid Dollar/Yuan 6,5875 Dollar/Won 1.131,70 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % CREDIT SAISON +5,2 NIP LIGHT MTL -3,6 HD MITSUBISHI EST +4,8 ALPS ELECTRIC -3,4 J.FRONT +4,1 CONCORDIA FG -3,4 RETAILIN JGC CORPORATION +3,8 NP STL & SMTM -3,4 ML INPEX +3,7 MITSUI MIN & -3,4 SML (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles