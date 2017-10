MÄRKTE-Nordkorea und China-Herabstufung besorgen Anleger in Asien

Frankfurt/Tokio, 22. Sep (Reuters) - Anleger in Asien haben am Freitag aus Sorge vor einem neuen Raketentest Nordkoreas die Flucht ergriffen. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un bezeichnete US-Präsident Donald Trump nach dessen Rede vor der UN-Vollversammlung als "geistesgestörten Greis" und drohte mit einer massiven Vergeltung. Möglich sei der Abwurf einer Wasserstoffbombe über dem Pazifischen Ozean. "Auch wenn Anleger nicht an eine unmittelbare militärische Aktion glauben, nutzen sie die Gelegenheit, um die jüngsten Gewinne einzustecken", sagte Chef-Analyst Takuya Takahashi vom Broker Daiwa Securities. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio gab 0,25 Prozent auf 20.296 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix-Index verlor ebenfalls 0,25 Prozent auf 1664 Zähler. Auch Börsianer in Südkorea zogen die Notbremse, der dortige Leitindex rutschte um ein Prozent ab. An den Börsen in China drückte die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der Volksrepublik auf die Stimmung. Der Shanghai Composite und der Leitindex in Hongkong verloren jeweils knapp ein Prozent. Die Ratingagentur S&P stufte die Bonitätsnote Chinas am Donnerstag auf "A+" von bislang "AA-" zurück und begründete dies damit, dass das Land zu zögerlich gegen die wachsende Verschuldung vorgehe. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.296,45 -0,3 Topix 1.664,61 -0,3 Shanghai 3.346,56 -0,3 Hang Seng 27.882,31 -0,8 Kospi 2.387,24 -0,8 MSCI-Index Asien ex Japan 537,88 -0,6 Euro/Dollar 1,1969 Pfund/Dollar 1,3591 Dollar/Yen 111,98 Dollar/Franken 0,9678 Dollar/Yuan 6,5910 Dollar/Won 1.136,07 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SHINSEI BANK +2,9 ISETAN MITSUKO -5,1 H TOYOBO +2,0 JFE HOLDINGS -4,7 CREDIT SAISON +1,9 SHISEIDO -4,7 MEIJI HOLDINGS +1,7 TOKAI CARBON -4,7 HOKUETSU KISHU +1,7 SHOWA DENKO -4,7 (Reporter: Shinichi Saoshiro, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles