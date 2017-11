MÄRKTE-Kaufrausch an Asien-Börsen - Nikkei auf 26-Jahres-Hoch

Tokio/Frankfurt, 07. Nov (Reuters) - In der Hoffnung auf einen weltweiten Wirtschaftsboom haben sich Anleger in Asien mit Aktien eingedeckt und die Börsen in neue Höhen getrieben. "Der Risikoappetit von Investoren ist riesig und wird genährt von starken Konjunkturdaten aus den USA", sagte Investmentstratege Norihiro Fujito vom Broker Mitsubishi UFJ. Der Tokioter Leitindex Nikkei schloss am Dienstag mit 22.937 Punkten auf dem höchsten Stand seit 1992. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans kletterte auf den höchsten Stand seit zehn Jahren. Auch der Leitindex der Börse in Sydney notierte so hoch wie zuletzt 2008. Die Bilanzsaison war auch in Asien noch in vollem Gange. Vor allem Japan Steel Works überzeugte Anleger mit seinen Geschäftsergebnissen, die Aktien waren mit einem Kurssprung von 17,5 Prozent größter Gewinner im Nikkei-Index. Toyota zog trotz eines zehnprozentigen Gewinnanstiegs dagegen kaum Investoren auf seine Seite, die Aktien des Autobauers legten 0,2 Prozent zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.937,60 +1,7 Topix 1.813,29 +1,2 Shanghai 3.406,72 +0,6 Hang Seng 28.975,67 +1,3 Kospi 2.545,44 -0,2 MSCI-Index Asien ex Japan 561,57 +0,8 Euro/Dollar 1,1595 Pfund/Dollar 1,3149 Dollar/Yen 114,12 Dollar/Franken 0,9991 Dollar/Yuan 6,6266 Dollar/Won 1.111,79 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % JPN STEEL WORKS +17, MARUHA NICHIRO -7,3 5 CHIYODA CORP +10, SUMITOMO OSAKA -2,0 2 TOHO ZINC +8,2 ADVANTEST -2,0 SCREEN HOLDINGS +6,5 FURUKAWA ELEC -2,0 NIP SHEET GLASS +5,6 YAMAHA MOTOR -2,0 (Reporter: Ayai Tomisawa, Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

