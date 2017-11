MÄRKTE-Gewinnmitnahmen belasten Börse in Tokio

Tokio, 08. Nov - Nach dem jüngsten Höhenflug haben Anleger in Japan Kasse gemacht. Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte notierte am Mittwoch am frühen Nachmittag 0,3 Prozent schwächer bei 22.867 Punkten. Der breiter gefasste Topix tendierte kaum verändert bei 1813 Zählern. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag knapp 0,2 Prozent höher.

Ein Medienbericht über mögliche Verzögerungen bei der US-Steuerreform belastete den Dollar. Im fernöstlichen Devisenhandel verlor er zum Euro 0,1 Prozent auf 1,1597 Dollar. Der Schweizer Franken notierte zum Dollar mit 0,9985 und zum Euro mit 1,1580. (Reuters-Büro Tokio; geschrieben von Christian Rüttger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565-1312 oder 030-2888-5168.)