MÄRKTE-Gewinnmitnahmen bremsen asiatische Börsen

Frankfurt/Tokio, 08. Nov (Reuters) - An den asiatischen Börsen haben Anleger am Mittwoch überwiegend Kasse gemacht. Der Tokioter Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte gab 0,1 Prozent auf 22.913 Punkte ab. Der breiter gefasste Topix kletterte hingegen um 0,2 Prozent und schloss nahe eines Elf-Jahres-Hochs. Händlern zufolge seien vor allem ausländische Investoren in Erwartung starker Firmenbilanzen kaufbereit. Aktien von exportorientierten Unternehmen wie Sony und Panasonic waren besonders gefragt. Ein verlangsamtes Exportwachstum in China im Oktober machte Anleger hingegen vorsichtig. Der Standardwerte-Index CSI300 gab 0,2 Prozent nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.913,82 -0,1 Topix 1.817,60 +0,2 Shanghai 3.414,91 +0,0 Hang Seng 28.940,44 -0,2 Kospi 2.552,40 +0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 560,72 +0,0 Euro/Dollar 1,1591 Pfund/Dollar 1,3154 Dollar/Yen 113,77 Dollar/Franken 0,9988 Dollar/Yuan 6,6345 Dollar/Won 1.113,72 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TAKARA HOLDINGS +11, SHIMIZU CORP -8,3 4 ASAHI KASEI +7,1 KUBOTA CORP -6,6 FURUKAWA +4,3 YOKOGAWA ELEC -6,6 SHISEIDO +4,1 AJINOMOTO -6,6 TOHO ZINC +3,8 MITSUBISHI -6,6 MOTOR (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)

