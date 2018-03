MÄRKTE-Furcht vor Handelskrieg macht Japans Börse zu schaffen

Tokio, 05. Mrz (Reuters) - Die Angst vor einem weltweiten Handelskrieg hat die japanische Börse am Montag ins Minus gedrückt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor 0,7 Prozent auf 21.042 Punkte - zeitweise war er im Handelsverlauf auf den tiefsten Stand seit knapp fünf Monaten abgerutscht. Der breiter gefasste Topix gab 0,8 Prozent auf 1694 Zähler nach. Vor allem Aktien von Stahlherstellern, Autobauern und Schifffahrtsunternehmen gerieten nach der Ankündigung von US-Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte unter die Räder. Nippon Steel & Sumitomo Metal verloren 1,8 Prozent, Honda Motor Co 2,1 Prozent und die Aktien der Reederei Mitsui OSK Lines 1,9 Prozent. Laut Trump sollen Einfuhren von Stahl mit einem Zoll von 25 Prozent und von Aluminium mit zehn Prozent belegt werden. Die EU kündigte Gegenmaßnahmen an. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.042,09 -0,7 Topix 1.694,79 -0,8 Shanghai 3.257,53 +0,1 CSI300 4.018,56 +0,1 Hang Seng 30.107,52 -1,6 Kospi 2.375,06 -1,1 MSCI-Index Asien ex Japan 565,59 -1,0 Euro/Dollar 1,2294 Pfund/Dollar 1,3789 Dollar/Yen 105,45 Dollar/Franken 0,9366 Dollar/Yuan 6,3329 Dollar/Won 1.080,89 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % KDDI +3,0 MITSUI MIN & -7,3 SML CHUGAI PHARM +2,5 SHOWA DENKO -7,0 FAST RETAILING +2,3 TOKAI CARBON -7,0 FAMILYMART UNY +1,9 MITSUBISHI -7,0 H MOTOR CENTRAL JAPAN +1,7 SUMCO -7,0 RY (Reporter: Ayai Tomisawa, bearbeitet von Daniela Pegna, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)