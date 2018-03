MÄRKTE-Japans Börsen im Plus - Furcht vor Handelskrieg lässt nach

Tokio, 06. Mrz (Reuters) - Japans Börsen sind am Dienstag auf Erholungskurs gegangen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg 2,2 Prozent auf 21.487 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 1,7 Prozent auf 1724 Zähler. Die Furcht vor einem weltweiten Handelskrieg hat Händlern zufolge etwas nachgelassen. Das hatte bereits die Wall Street ins Plus getrieben. Auch der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 1,2 Prozent höher.

An den Devisenmärkten erholte sich der Dollar, was ebenfalls zum Aufwärtstrend in Japan beitrug, da die heimische Währung im Gegenzug wieder schwächer wurde. Zum Yen gewann der Dollar auf 106,39 Yen. Der Euro legte leicht auf 1,2352 Dollar zu.

Der Schweizer Franken notierte mit 0,9392 je Dollar, zum Euro wurde er bei 1,1601 gehandelt. (Marktteam in Tokio; geschrieben von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)