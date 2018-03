MÄRKTE-Rücktritt von Trumps Wirtschaftsberater belastet Tokioter Börse

Tokio, 07. Mrz (Reuters) - Der Rücktritt des ranghöchsten Wirtschaftsberaters von US-Präsident Donald Trump hat die Tokioter Börse am Mittwoch belastet. Der Abschied von Gary Cohn schüre die Sorgen vor einem Handelskrieg, sagten Analysten. Denn die Protektionisten in der Trump-Regierung schienen die Oberhand zu gewinnen. Cohn gilt als Befürworter des freien Handels und Gegner der von Trump geplanten Schutzzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe. Er kündigte ohne Angaben von Gründen am Dienstagabend seinen Rücktritt an. Der japanische Leitindex Nikkei gab bis zum Mittag 0,2 Prozent auf 21.377 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,1 Prozent auf 1715 Zähler.

Vor allem Stahlwerte gaben nach. So büßten die Aktien von Nippon Steel & Sumitomo Metal 1,7 Prozent ein. Der Euro legte am Devisenmarkt in Fernost 0,1 Prozent auf 1,2417 Dollar zu. Zur japanischen Währung gab der Dollar 0,4 Prozent auf 105,71 Yen nach.

