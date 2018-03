MÄRKTE-Rücktritt von Trumps Wirtschaftsberater drückt Asien-Börsen

Frankfurt/Tokio, 07. Mrz (Reuters) - Der Rücktritt des obersten Wirtschaftsberaters von Donald Trump macht Asien-Anleger nervös. Der japanische Nikkei-Index fiel um 0,8 Prozent auf 21.252,72 Punkte. "Es gibt Befürchtungen, dass jeglicher mäßigende Einfluss auf den US-Präsidenten nun verschwindet", sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Insidern der US-Regierung zufolge gab Gary Cohn unter anderem wegen seines verlorenen Kampfs gegen die Schutzzoll-Pläne Trumps sein Amt auf. Dieser will unter anderem Stahl-Einfuhren mit Sonderabgaben belegen. Vor diesem Hintergrund gaben japanische Stahlwerte überdurchschnittlich nach. Der Branchenindex verlor 2,1 Prozent und schloss mit 536,45 Punkten auf dem niedrigsten Stand seit einem knappen Dreiviertel Jahr. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.252,72 -0,8 Topix 1.703,96 -0,7 Shanghai 3.271,46 -0,6 CSI300 4.036,07 -0,8 Hang Seng 30.222,22 -1,0 Kospi 2.401,82 -0,4 MSCI-Index Asien ex Japan 570,76 -0,6 Euro/Dollar 1,2416 Pfund/Dollar 1,3885 Dollar/Yen 105,64 Dollar/Franken 0,9378 Dollar/Yuan 6,3234 Dollar/Won 1.067,79 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % DENTSU +2,6 KOBE STEEL -7,4 TAISEI CORP +2,5 SHOWA DENKO -6,0 NICHIREI CORP +2,2 TOKAI CARBON -6,0 TERUMO CORP +2,0 MITSUI MIN & -6,0 SML SHISEIDO +1,7 MITSUBISHI -6,0 MOTOR (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)