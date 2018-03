MÄRKTE-Asiens Anleger hoffen auf mildere US-Zölle - Börsen im Plus

Frankfurt/Tokio, 08. Mrz (Reuters) - Die Hoffnung auf ein Einlenken von US-Präsident Donald Trump im Streit um die geplanten Schutzzölle hat die asiatischen Börsen am Donnerstag angetrieben. Die Anleger ermutigte, dass Kanada und Mexiko US-Regierungskreisen zufolge zunächst befristete Ausnahmen erhalten sollen. Zudem könnten möglicherweise auch andere Staaten von den geplanten Zöllen auf Stahl- und Aluminium-Importe ausgenommen werden. In Tokio kletterte der japanische Leitindex Nikkei um 0,5 Prozent auf 21.368,07 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,4 Prozent auf 1.709,95 Zähler zu. Zu den Gewinnern gehörten zuletzt gebeutelte Stahlkonzerne wie Japan Steel Works mit einem Aufschlag von 3,2 Prozent. Eine milliardenschwere Forschungspartnerschaft mit Merck & Co trieb Aktien des Pharmaunternehmens Eisai um knapp zehn Prozent nach oben. Auch an anderen Aktienmärkten in Asien ging es aufwärts. In China hellten Handelsdaten die Stimmung auf. Die Exporte des Landes waren im Februar so stark gewachsen wie seit drei Jahren nicht mehr. Der Shanghaier Index gewann 0,5 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.368,07 +0,5 Topix 1.709,95 +0,4 Shanghai 3.289,29 +0,5 CSI300 4.078,23 +1,0 Hang Seng 30.714,01 +1,7 Kospi 2.433,08 +1,3 MSCI-Index Asien ex Japan 577,19 +1,1 Euro/Dollar 1,2397 Pfund/Dollar 1,3894 Dollar/Yen 105,95 Dollar/Franken 0,9427 Dollar/Yuan 6,3299 Dollar/Won 1.070,35 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % EISAI +9,8 KAO CORPORATION -3,7 TOKYO ELECTRON +4,9 SHISEIDO -3,1 SCREEN HOLDINGS +4,9 HITACHI CONST -3,1 SUMCO +3,9 KOMATSU -3,1 JPN STEEL WORKS +3,2 RECRUIT -3,1 HOLDINGS (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)