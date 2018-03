MÄRKTE-Entspannung im Nordkorea-Konflikt schiebt Asien-Börsen an

Tokio/Frankfurt, 09. Mrz (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Entspannung im Atomkonflikt zwischen Nordkorea und den USA hat den asiatischen Börsen Auftrieb gegeben. US-Präsident Donald Trump erklärte sich bereit zu einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Dieser bot eine atomare Abrüstung an. "Ob es am Ende eine Lösung gibt, bleibt abzuwarten. Aber wenigstens wird es von der Front erst einmal keine Störfeuer geben", sagte Shane Oliver, Chefökonom der australischen Bank AMP. Die Furcht vor einem Handelskrieg nach der Verhängung von Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte durch US-Präsident Donald Trump rückte angesichts der Möglichkeit für diese historische Begegnung etwas in den Hintergrund. Rüstungs-, Stahl- und Autowerte gerieten jedoch unter Druck. In Japan schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ein halbes Prozent höher bei 21.469 Punkten. Das ist ein Plus von 1,4 Prozent auf Wochensicht. Auch an anderen Börsen in Asien ging es aufwärts. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,6 Prozent höher. Die südkoreanische Börse gewann 1,1 Prozent. Der chinesische Leitindex CSI300 legte 0,8 Prozent zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.469,20 +0,5 Topix 1.715,48 +0,3 Shanghai 3.307,64 +0,6 CSI300 4.109,22 +0,8 Hang Seng 30.915,08 +0,9 Kospi 2.459,45 +1,1 MSCI-Index Asien ex Japan 579,10 +0,5 Euro/Dollar 1,2315 Pfund/Dollar 1,3807 Dollar/Yen 106,65 Dollar/Franken 0,9514 Dollar/Yuan 6,3375 Dollar/Won 1.067,53 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SEKISUI HOUSE +4,9 KOBE STEEL -3,2 ASAHI KASEI +3,5 DAIICHI SANKYO -2,7 HITACHI CONST +3,1 TAKEDA PHARM -2,7 EISAI +3,0 TOHO ZINC -2,7 FUJIKURA +2,8 KEIO -2,7 (Reporter: Ayai Tomisawa und Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)