MÄRKTE -Börse in Tokio im Plus - Euro wenig verändert

Tokio, 02. Apr (Reuters) - Die Börse in Tokio hat am Montag zugelegt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Vormittagshandel 0,6 Prozent im Plus bei 21.574 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,4 Prozent auf 1722 Zähler.

An der Wall Street hatten sich die Anleger vor der Osterpause in Kauflaune gezeigt. Der Dow Jones.DJI schloss am Donnerstag 1,1 Prozent höher auf 24.103 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500.SPX erhöhte sich um 1,4 Prozent auf 2640 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq.IXIC verbesserte sich um 1,6 Prozent auf 7063 Punkte.

Der Euro zeigte sich im fernöstlichen Devisenhandel wenig verändert. Ein Euro wurde mit 1,2326 Dollar bewertet. Der Dollar wurde mit 106,36 Yen gehandelt. (Büro Tokio; geschrieben von Sabine Ehrhardt; Bei Fragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 7565 1312 oder; 030 2888 5168.)