MÄRKTE-Handelsstreit setzt Asien-Börsen zu

Frankfurt/Tokio, 03. Apr (Reuters) - Aus Furcht vor einem Handelskrieg haben sich einige Anleger am Dienstag aus asiatischen Aktienmärkten zurückgezogen. Die Börse Shanghai verlor 1,2 Prozent und der japanische Nikkei-Index büßte 0,5 Prozent auf 21.292,29 Punkte ein. Die Einbußen waren allerdings nicht so schwer wie am Montag an den US-Börsen, wo die Leitindizes jeweils rund zwei Prozent nachgegeben hatten. Das anhaltend robuste Wachstum der Weltwirtschaft verhindere größere Kursverluste der asiatischen Börsen, sagte Shane Oliver, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters AMP. Außerdem werteten sie den jüngsten Schlagabtausch nicht als eine Eskalation des Handelsstreits. China verhängte als Reaktion auf die US-Schutzzölle für Stahl und Aluminium zwar seinerseits Zusatzabgaben auf US-Importe, deren Volumen aber lediglich bei drei Milliarden Dollar liegen. Bei den Unternehmen rückte Monex ins Rampenlicht. Der japanische Online-Broker will die von einem Hacker-Skandal erschütterte Kryptobörse Coincheck übernehmen. Dies bescherte Monex mit einem Plus von gut 23 Prozent den größten Kurssprung in seiner Firmengeschichte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.292,29 -0,5 Topix 1.703,80 -0,3 Shanghai 3.134,58 -0,9 CSI300 3.861,42 -0,7 Hang Seng 30.020,97 -0,2 Kospi 2.442,43 -0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 563,33 -0,1 Euro/Dollar 1,2314 Pfund/Dollar 1,4064 Dollar/Yen 106,03 Dollar/Franken 0,9547 Dollar/Yuan 6,2853 Dollar/Won 1.054,35 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % KYOWA HAKKO KRN +2,4 FURUKAWA ELEC -3,7 SHISEIDO +2,3 OKUMA -3,2 MARUHA NICHIRO +2,2 SCREEN HOLDINGS -3,2 KEISEI ELE RY +2,0 EBARA CORP -3,2 SUMITOMO OSAKA +2,0 ADVANTEST -3,2