MÄRKTE-Asiens Börsen leicht erholt - Handelsstreit im Blick

Frankfurt/Tokio, 04. Apr (Reuters) - Trotz der neuen Runde im Handelsstreit zwischen den USA und China trauen sich einige Anleger an die asiatischen Aktienmärkte zurück. Der japanische Nikkei-Index stieg um 0,1 Prozent auf 21.319,55 Punkte und die Börse Shanghai legte 0,2 Prozent auf 3142,99 Zähler zu. Die USA veröffentlichten eine Liste mit 1300 chinesischen Produkten, die mit Schutzzöllen von 25 Prozent belegt werden sollen. Die Regierung in Peking kündigte daraufhin "Maßnahmen von gleicher Intensität und gleichem Umfang" an. Die Anleger reagierten gelassen, weil dieser Schritt erwartbar gewesen sei, sagte Tai Hui, Chef-Anlagestratege für den asiatisch-pazifischen Raum bei der Vermögensverwaltung der Bank JPMorgan. "Die Geschichte zeigt, dass vermutlich Verhandlungen folgen, die Anlegern Gelegenheit geben, sich wieder auf Konjunktur und Unternehmensbilanzen zu konzentrieren, die in guter Verfassung sind." Zu den Gewinnern an der Tokioter Börse zählten japanische Autobauer wie Honda, Mazda, Mitsubishi und Subaru mit Zuwächsen von bis zu 2,1 Prozent. Sie profitierten vom kräftigen Wachstum des US-Automarktes im März. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.319,55 +0,1 Topix 1.706,13 +0,1 Shanghai 3.146,84 +0,3 CSI300 3.874,57 +0,3 Hang Seng 29.956,20 -0,7 Kospi 2.409,59 -1,3 MSCI-Index Asien ex Japan 561,23 -0,5 Euro/Dollar 1,2271 Pfund/Dollar 1,4068 Dollar/Yen 106,56 Dollar/Franken 0,9581 Dollar/Yuan 6,2991 Dollar/Won 1.059,23 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % UNITIKA +4,0 TOKAI CARBON -16, 1 NICHIREI CORP +3,4 SHOWA DENKO -14, 0 KEISEI ELE RY +3,1 TOSOH CORP -14, 0 FAST RETAILING +3,0 SCREEN HOLDINGS -14, 0 MARUHA NICHIRO +2,9 JPN STEEL WORKS -14, 0